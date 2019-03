Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Archivbild

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

An Herausforderungen für die europäischen Geheimdienste mangelt es nicht. Auf Initiative Frankreichs kommen nun hochrangige Geheimdienstler aus 30 europäischen Ländern in Paris zusammen, um sich auszutauschen und über gemeinsame Strategien zu beraten.



Zum Abschluss will Staatschef Emmanuel Macron am Nachmittag vor rund 300 Gästen der europäischen Geheimdienst-"Akademie" sprechen. Macron will erreichen, dass Geheimdienste stärker in den Blick staatlicher Entscheider in Europa rücken.