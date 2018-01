Die Gespräche finden im südkoreanischen Grenzort Panmunjom statt. Quelle: Uncredited/KOREA POOL via Yonhap/AP/dpa

Nordkorea will eine hochrangige Delegation zu den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar schicken. Das kündigten nordkoreanische Unterhändler bei den ersten Gesprächen mit Südkorea seit zwei Jahren an, teilte ein Sprecher des Vereinigungsministeriums in Seoul mit.



Die südkoreanische Delegation schlug im Gegenzug Gespräche über humanitäre Fragen vor. Die Rot-Kreuz-Verbände beider Länder sollten über neue Treffen zwischen getrennten koreanischen Familien reden.