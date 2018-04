Martin Schulz nach dem Spitzentreffen. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben ihr Treffen zur Vorbereitung der Sondierungen für eine Regierungsbildung beendet. SPD-Chef Martin Schulz sagte, man habe eine gute Arbeitsgrundlage erarbeitet, "auf der wir am Sonntag die Sondierungen beginnen können".



Zuvor steht aber noch die Winterklausur der CSU-Landesgruppe im bayerischen Kloster Seeon an. Aus der CSU waren zuletzt Forderungen nach Verschärfungen in der Flüchtlings- und Asylpolitik gekommen.