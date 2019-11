Aus deutscher Sicht ist das auch mit Blick auf die Migration ein Thema. Zwar migrieren viel mehr Menschen innerhalb Afrikas als von dort nach Europa. Aber die Sorge, mit der wachsenden Bevölkerung in Afrika werden künftig mehr Menschen nach Europa kommen, ist da. Dass Afrika nun eine viel größere Rolle in der Außen- und Entwicklungspolitik Deutschlands spielt, "hat ohne Zweifel auch was mit Migration zu tun", sagt Maria Flachsbarth, Staatssekretärin im Entwicklungsministerium, die für Deutschland an der Konferenz teilnahm. Doch viel mehr gehe es darum, den Menschen in Afrika die gleichen Chancen zu geben, wie denen in Deutschland.