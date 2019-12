Carrie Lam und Xi Jinping bei einem Treffen in Shanghai.

Quelle: Ju Peng/XinHua/dpa

In Hongkonger Regierungskreisen wird das überraschende Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Regierungschefin Carrie Lam als Vertrauenszeichen gewertet. Dass Xi Zeit gefunden habe, Lam zu treffen, "ist wirklich ein Vertrauensvotum" in Lams Fähigkeit, die fünf Monate währenden regierungskritischen Proteste zu lösen, sagte Generalsekretär Matthew Cheung.



Xi hatte Lam bei einem Handels-Event in Shanghai getroffen. China hatte zuvor Signale gesendet, den Griff um Hongkong festigen zu wollen.