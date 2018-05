Steht das Thema „Wald und Klimawandel“ im Raum, denkt man meist erst an tropische Wälder. Die wichtige Rolle der borealen Nadelwälder kennen die wenigsten. Alleine in Kanada werden dort 186 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Doch durch den Klimawandel drohen diese riesigen Waldsysteme auf der nördlichen Erdhalbkugel zu kippen und einen sich selbst beschleunigenden Klimawandel in Gang zu setzen, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Erwärmt sich das Klima um drei bis fünf Grad Celsius, könnte es in fünfzig Jahren durch Trockenheit und Hitze zum Absterben großer borealer Waldflächen in Russland und Kanada kommen. Da die Winter so hoch im Norden aber voraussichtlich frostig bleiben, können die Verluste nicht durch andere Baumarten ausgeglichen werden. Große Mengen des im Wald gebundenen Kohlenstoffes würden dann freigesetzt, was katastrophale Folgen für das weltweite Klima hätte. Auch wir könnten diese Entwicklung zu spüren bekommen. In Europa werden Trockenzeiten mit dem Klimawandel voraussichtlich häufiger und intensiver. Viele Pflanzenarten vertragen ein solches Klima nicht. So hätte die Fichte, Deutschlands wichtigste Wirtschaftsbaumart, große Probleme, sich an die wachsende Trockenheit anzupassen.