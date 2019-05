Gabriel und Gonzalo Úrculo.

Quelle: ZDF/Jens Lindemann

Der Erfinder des "Crowdfarming" ist Gonzalo Úrculo. Er übernahm vor einigen Jahren gemeinsam mit seinem Bruder die Orangenplantage seines Großvaters im spanischen Bétera bei Valencia, völlig heruntergewirtschaftet. Schnell wurde klar: Um im herkömmlichen Handel zu bestehen, müssten ihre Orangen vor allem eins sein: billig. Faire Löhne oder gar Bio-Anbau waren so kaum möglich. Er beschloss, das Pferd von hinten aufzuzäumen, vom Verbraucher her. Seitdem kann jeder bei ihm die Patenschaft für einen Orangenbaum übernehmen, sogar mit Wunschnamen für den persönlichen Setzling.



Im ersten Jahr zahlt der Kunde 80 Euro, ab dem zweiten Jahr 60 Euro. Im Umkehrschluss erhält man 80 Kilo Orangen von einem ausgewachsenen Baum nach Hause geliefert, in mehreren Chargen. Frisch gepflückt, ohne Wachse oder Pestizide. Zehntausend Kilo Orangen verschicken die Spanier an Spitzentagen, rund 80 Prozent der Kunden sind Deutsche. Um den CO2-Fußabdruck so klein wie möglich zu halten, errechnen sie mit ausgeklügelter Logistik die effizienteste Route zu den Verteilerzentren.