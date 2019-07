Konfitüre, Toastbrot und Butter im Kühlschrank. Symbolbild

Quelle: Marc Tirl/dpa-Zentralbild/dpa

In Deutschland hat die Zahl der Einpersonenhaushalte über die Jahre drastisch zugenommen. Seit 1991 ist sie um 46 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.



Im Jahr 2018 habe es 41,4 Millionen private Haushalte in Deutschland gegeben. Ein großer Teil (42 Prozent) wurde von nur einer Person geführt, hieß es weiter. Damit lebten rund 17,3 Millionen Menschen in Deutschland in einem Einpersonenhaushalt.