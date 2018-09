Ein Studentenappartment in Berlin-Adlershof. Quelle: Britta Pedersen/ZB/dpa

1.150 Euro Kaltmiete für eine 60 Quadratmeter große Wohnung in Köln sind keine Seltenheit: Wer in deutschen Großstädten eine Bleibe sucht, muss sich zunehmend von allzu großzügigen Wohnträumen verabschieden. Selbst Wohnungen in der Größe einer Studentenbude werden wieder salonfähig.



Hintergrund ist auch ein demografischer Wandel. Die Menschen werden älter und es gibt viel mehr Ein-Personen-Haushalte. Bei einer gleich bleibenden Bevölkerungszahl werden daher mehr Wohnungen benötigt.