Bierflaschen laufen durch die Produktion. Archivbild Quelle: Rainer Jensen/dpa

Verbraucher müssen in diesem Sommer für Bier deutlich tiefer in die Tasche greifen. Im Juni lagen die Preise um 4,1 Prozent über dem Vorjahresmonat. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.



Mehrere große Brauereien hatten in den letzten Monaten die Preise angehoben und das mit Kostensteigerungen begründet. Zudem geht der Trend zu Spezialbieren, für die Bürger mehr zahlen als für übliche Sorten. Noch stärker zogen die Preise für Apfelsaft an. Die Preise stiegen um 11,6 Prozent