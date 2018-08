Viele Megacities stehen vor dem Kollaps. Beispielhaft hierfür ist Rio de Janeiro.

Es sind vor allem die Entwicklungs- und Schwellenländer, die vom rasanten Verstädterungsprozess betroffen sind. In China und Indien boomt die Wirtschaft, so dass die Landbevölkerung dem Arbeitsplatzangebot in der Stadt folgt. Die Infrastruktur der Städte kann den Ansturm schon jetzt nicht mehr verkraften, viele Megacities stehen vor dem Kollaps. Beispielhaft hierfür ist Rio de Janeiro. In den Armenvierteln der Millionenstadt, den Favelas, sind Personenverkehrssysteme, sanitäre Einrichtungen sowie die Wasserversorgung in einem katastrophalen Zustand. Tragfähige Konzepte sind also dringend gefordert.