Der Verbraucher hat die Heizkosten auch in der eigenen Hand. Quelle: Ole Spata/dpa

Für die Haushalte in Deutschland dürfte Heizen nach Jahren sinkender Preise wieder teurer werden. Wer mit Öl heizt, muss mit zehn Prozent Mehrkosten für 2017 rechnen, teilten der Deutsche Mieterbund und die Beratungsgesellschaft co2online mit. Auch bei Gas und Fernwärme seien Steigerungen zu erwarten.



Für eine 70-Quadratmeter-Wohnung soll das Heizen mit Öl in diesem Jahr 730 Euro kosten, 65 Euro mehr als 2016. Bei Gas sollen es 825 Euro sein (plus 15), bei Fernwärme 950 (plus 20).