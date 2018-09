Künftig könnten Heizen wieder teurer werden. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Privathaushalte in Deutschland mussten 2017 zum vierten Mal in Folge weniger Geld für das Heizen ihrer Wohnungen ausgeben. Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sind Heizkosten im Vergleich zu 2016 im Schnitt um 6,7 Prozent niedriger ausgefallen.



Für die aktuelle Heizperiode rechnen die Wissenschaftler mit höheren Heizkosten. Die gestiegenen Preise für Heizöl würden sich wahrscheinlich mit Zeitverzögerung in den Energiekosten der Haushalte widerspiegeln.