Eingang zur Tretjakow-Galerie in Moskau. Archivbild Quelle: Friedemann Kohler/dpa

Ein Mann hat in der Moskauer Tretjakow-Galerie ein weltbekanntes Gemälde des Künstlers Ilja Repin beschädigt. Der Museumsbesucher habe sich einen Metallpfosten gegriffen, der als Absperrung vor dem Bild "Iwan der Schreckliche und sein von ihm erschlagener Sohn am 16. November 1581" stand. Dann habe er auf das Werk eingeschlagen, teilte die Museumsleitung mit.



Das Schutzglas ging zu Bruch, die Leinwand zerriss an drei Stellen. Der Mann wurde festgenommen. Laut Polizei war er betrunken.