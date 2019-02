Dolly Parton wird erstmals seit 2001 bei den Grammy auftreten.

Quelle: Will Oliver/EPA/dpa

Die Country-Ikone Dolly Parton wird bei der Grammy-Verleihung am kommenden Sonntag mit einem musikalischen Tribut gefeiert. Stars wie Katy Perry, Kacey Musgraves und die Band Little Big Town sollen bei der Gala in Los Angeles frühere Hits der achtfachen Grammy-Preisträgerin singen.



Zudem soll Parton erstmals seit 2001 wieder selber auf der Grammy-Bühne stehen und Songs ihres Albums "Dumplin'" singen. Als "Person des Jahres" wird Parton für ihre künstlerischen und karitativen Verdienste geehrt.