Transall C-160D der Bundeswehr auf dem Rollfeld in Erfurt. Quelle: Martin Wichmann/dpa

Ein Transportflugzeug der Bundeswehr ist unplanmäßig auf dem Flughafen Erfurt-Weimar gelandet. Nachdem an einem Triebwerk der Maschine technische Probleme festgestellt worden waren, funkten die Soldaten den Erfurter Tower an. Wenig später konnten sie problemlos landen, teilte der Flughafen mit.



Die Maschine war auf einem Transportflug vom spanischen Murcia nach Hohn in Schleswig-Holstein. Die Transall C-160D bleibt vorerst am Flughafen Erfurt. Dort soll sie untersucht und repariert werden.