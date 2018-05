China will derweil nach dem Willen von Präsident Xi Jinping weiterhin "die Fahne des Marxismus hochhalten". Karl Marx sei "der größte Denker der Neuzeit", sagte Xi bei einer Veranstaltung in Peking. In der Großen Halle des Volkes nannte er Marx "den revolutionären Lehrer des Proletariats und arbeitender Menschen überall auf der Welt". Der Marxismus hat trotz Jahrzehnten des marktgesteuerten Wachstums in China bis heute eine große Bedeutung. Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren, er starb am 14. März 1883 in London.