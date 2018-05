Bei Transparenz und Vergleichbarkeit der regionalen Wasserpreise gebe es jedoch ein grundsätzliches Problem: "Zwar gilt der Grundsatz, dass Preise und Entgelte kostendeckend kalkuliert werden müssen, aber es fehlt an der Transparenz, welche Faktoren im Einzelfall in die Kalkulation eingehen", so Trettel. Insgesamt geht laut Bundesumweltministerium der Wasserverbrauch seit mehr als 15 Jahren in Deutschland zurück. In den vergangenen drei Jahren schwankte demnach die tägliche Nutzung zwischen 120 und 123 Litern Trinkwasser pro Person.