Feuerwehrleute gießen Bäume in Düsseldorf. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Feuerwehren retten in der Sommerhitze die Bäume in immer mehr Städten vor dem Vertrocknen. Nach wochenlangem Regenmangel rückten bereits Feuerwehrleute in Aachen zu solchen Einsätzen aus. In Wuppertal ist das ab Montag geplant, wie die die Kommunen mitteilten. Ein Großteil der Stadtbäume sei vom Absterben bedroht.



Der Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen spricht von außergewöhnlichen Einsätzen. Das Bäumegießen gehöre nicht zu den gesetzlichen Aufgaben wie die Brandschutzhilfe.