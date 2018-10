Trompetenspieler (Symbolbild). Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Wenn Nachbarn über das Musizieren im Reihenhaus streiten, dürfen Gerichte keine zu strengen Maßstäbe anlegen. Hausmusik müsse in gewissen Grenzen möglich sein, urteilte der Karlsruher Bundesgerichtshof (BGH).



In dem Verfahren ging es um das Trompetenspiel eines Berufsmusikers. Maßstab sei der verständige Durchschnittsmensch. Es komme immer auf den Einzelfall an. Der Senat verwies den Fall zur Neuverhandlung an das Landgericht Augsburg zurück.