Zu den größten Stressfaktoren zählt landauf, landab der Lärm. Ob von Autos, Straßen oder Baustellen - es nervt, wenn man nicht mal abschalten, beispielsweise auch in Ruhe mal ein Buch lesen kann. Auch normale Geräuschbelästigungen können das Zusammenleben in der Mietwohnung und in der Nachbarschaft beeinträchtigen - dann zum Beispiel wenn Kinder spielen, Keyboard geübt oder der Subwoover einfach mal auf seine Stärke getestet wird. Da oft das besonnene und verständnisvolle Gespräch mit dem Nachbarn ausbleibt, werden Gerichte eingeschaltet. Die müssen dann klären, was noch erlaubt ist und was gar nicht mehr geht. In den letzten Jahren hat sich so eine ziemliche Kasuistik entwickelt - immer mehr Einzelfälle wurden entschieden. Nun wird am Bundesgerichtshof (BGH) ein weiterer dazukommen. Es geht um das Trompetenspiel in einem Reihenhaus - seit drei Jahren läuft der Zivilstreit.