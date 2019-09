Ein Mann sichert sein Dach vor dem drohenden Sturm.

Quelle: Gianfranco Gaglione/AP/dpa

Vor dem nahenden Tropensturm "Dorian" hat die US-Regierung den Notstand über sein Außengebiet Puerto Rico verhängt. Damit erhält die Insel Zugang zu Bundeshilfen und Fördermitteln in dem Fall, dass das Unwetter erhebliche Schaden anrichtet.



"Dorian" könnte laut Prognosen der US-Klimabehörde NOAA am Mittwoch auf die Karibik-Insel treffen oder knapp an ihr vorbei Richtung Florida ziehen. Puerto Rico ist ein assoziierter Freistaat der USA, seine rund 3,2 Millionen Einwohner sind US-Bürger.