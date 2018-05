Menschen im Tropensturm. Quelle: -/Alclimah Disumala/dpa/dpa

Vor dem nahenden Taifun "Tembin" sind im vietnamesischen Mekongdelta Hunderttausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. Meteorologen befürchten in der Region schwere Schäden durch den Wirbelsturm. Taifune suchen das Mekongdelta nur selten heim.



Tropensturm "Tembin" hatte auf seinem Weg durch den Süden der Philippinen am Wochenende eine Schneise der Verwüstung gezogen und mindestens 240 Menschen getötet. Am Montag suchten Rettungstrupps noch nach Dutzenden Vermissten.