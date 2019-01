Die Menschen kämpfen gegen die Folgen des Tropensturms.

Quelle: Aclimah Disumala/AP/dpa

Der Tropensturm "Tembin" hat auf seinem Weg durch die Philippinen mindestens 200 Menschen getötet und eine Schneise der Verwüstung durch den Süden gezogen. Rettungstrupps suchten am Sonntag nach rund 140 Vermissten in der Region Mindanao, wie die Sicherheitsbehörden mitteilten.



Die meisten Menschen waren durch Überschwemmungen und Erdrutsche ums Leben gekommen. "Tembin" war am Freitag in der Region Mindanao auf Land getroffen. Mehr als 75.000 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen.