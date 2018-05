Papst Franziskus während des Angelus-Gebets. Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Papst Franziskus hat den Opfern des Tropensturms auf den Philippinen seine Anteilnahme ausgesprochen. Der Sturm habe viele Tote und Zerstörung gebracht, sagte er beim Angelusgebet am Sonntag in Rom. Bei dem Sturm kamen mehr als 200 Menschen ums Leben.



Papst Franziskus sicherte den Menschen zu, sie ins Gebet zu schließen. "Lasst uns für diese Menschen beten", sagte er den etwa 17.000 Gläubigen auf dem Petersplatz. Am Abend feiert der Papst die traditionelle Christmette im Petersdom.