Eine Oscar-Statue vor dem Dolby Theater.

Quelle: Li Rui/XinHua/dpa

In Hollywood werden in dieser Nacht zum 92. Mal die Oscars verliehen. Mit elf Nominierungen ist der Film "Joker" der große Favorit, jeweils zehn Gewinnchancen haben "The Irishman", "1917" und "Once Upon a Time in Hollywood".



Ein deutscher Spielfilm schaffte es nicht in die Endauswahl. Die deutsch-dänische Koproduktion "Eine Klinik im Untergrund - The Cave" ist aber für den besten Dokumentarfilm nominiert. Verliehen werden die goldenen Statuen im Dolby Theatre in Hollywood.