Eingeschleppt werden die Hyalomma-Zecken von Zugvögeln, die im Frühjahr aus dem Süden zurückkehren. "Sie suchen sich einen Vogel als Wirt und bleiben dort 28 bis 30 Tage, dann lassen sie sich als vollgesogene Nymphen abfallen", erklärt Mackenstedt. Die Frage lautet: Was passiert dann? Normalerweise ist es bei uns zu kalt und feucht, so dass sich die Nymphen nicht zu adulten Zecken weiterentwickeln können. Sie sterben.



Der Sommer 2018 aber war heiß und trocken, so dass die Nymphen sich zu erwachsenen Tieren häuten konnten. Nur diese sind in der Lage, Larven zu legen und so den Bestand der eigenen Art zu sichern. Da Zecken in ihrem Leben mehrmals eine Blutmahlzeit brauchen, stechen sie auch mehrmals. Dabei können sie Krankheiten übertragen.