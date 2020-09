US-Präsident Donald Trump.

Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump sieht sich vor dem erwarteten Freispruch im Amtsenthebungsverfahren in den Umfragen gestärkt. "Trumps Umfragewerte sind die höchsten seit der Wahl, trotz der anhaltenden Hexenjagden", twitterte Trump. Seine Wahlkampfveranstaltungen besuchten "zehntausende Menschen".



Laut der Website "RealClearPolitics" kommt Trump derzeit auf Zustimmungswerte von 44,6 Prozent - so hoch wie bei seinem Amtsantritt 2017. Am Mittwoch sind die entscheidenden Abstimmungen im Senat geplant.