676 Männer mussten bereits zurück nach Afghanistan. Symbolbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Ungeachtet anhaltender Gewalt in Afghanistan ist ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul eingetroffen. 31 Männer waren an Bord des Fluges aus Frankfurt/Main. Es war die 27. Sammelabschiebung aus Deutschland seit dem ersten Flug im Dezember 2016.



Damit sind insgesamt 676 Männer nach Afghanistan zurückgeführt worden. Gegen die Abschiebung hatten zuvor am Flughafen Frankfurt etwa 50 Menschen friedlich demonstriert. Dazu hatte eine afghanische Flüchtlingsinitiative aufgerufen.