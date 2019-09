Der britische Premierminister Boris Johnson. Archivbild

Der britische Premierminister Boris Johnson reist trotz des anstehenden Gerichtsurteils zu der von ihm angeordneten Parlaments-Zwangspause zu den Vereinten Nationen nach New York.



Am Rande des UN-Klimagipfels und der UN-Generalversammlung seien Gespräche unter anderem mit Donald Trump, Angela Merkel und dem scheidenden EU-Ratsvorsitzenden Donald Tusk geplant, teilte die Regierung in London mit. Bei den Treffen dürfte es um den Brexit und um Handelsbeziehungen nach dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens gehen.