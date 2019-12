Jeremy Issacharoff, Israels Botschafter in Berlin.

Quelle: Michael Kappeler/dpa/Bild vom 13.12.2019

Israels Botschafter Jeremy Issacharoff rät in Deutschland lebenden Juden davon ab, wegen antisemitischer Angriffe das Land zu verlassen. "Ich würde niemals wollen, dass Juden vor etwas weglaufen", sagte der höchste Vertreter Israels in Deutschland knapp drei Monate nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle.



"Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort für irgendjemanden wäre - nicht für sie (die Juden) und nicht für die deutsche Gesellschaft", sagte der Botschafter in Berlin.