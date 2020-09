Demonstranten in Santiago de Chile.

Quelle: Luis Hidalgo/AP/dpa

Die Spannungen in Chile halten an - trotz von der Regierung angekündigter Sozialreformen zugunsten ärmerer Bevölkerungsschichten. Hunderttausende Demonstranten nahmen an Kundgebungen in Santiago de Chile, Valparaiso, Punta Arenas und anderen Städten teil. Es kam wieder zu Plünderungen und Bränden.



In der Hauptstadt Santiago weigerten sich Demonstranten, nach Beginn der Ausgangssperre den zentralen Nunoa-Platz zu verlassen - und wurden von der Polizei mit Tränengas auseinandergetrieben.