Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel. Quelle: Can Erok/DHA-Depo Photos/AP/dpa

Die türkische Justiz hat den Beginn eines Strafverfahrens gegen den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel trotz dessen Ausreise aus der Türkei bestätigt. Als ersten Tag der Verhandlung sei der 28. Juni angesetzt, teilte das Strafgericht in Istanbul mit.



Der deutsch-türkische Journalist war am vergangenen Freitag überraschend aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Er war noch am selben Tag aus der Türkei ausgereist. Yücel wird Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen.