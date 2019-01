Wie die Jungtiere zu Tode kamen, weiß man immer noch nicht.Vermutet wird, dass sie von anderen Pelzrobben getötet worden sein könnten - was allerdings in Neuseeland noch nie vorkam. Möglich ist auch, dass sie größeren Robben zum Opfer fielen. Allerdings gibt es in der Nähe des Fundorts kaum größere Tiere.