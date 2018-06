Wenn du in der Blockchain-Branche tätig sein willst, dann ist Amerika der letzte Ort, wo du sein willst. Das ist gut für Europa. Christopher Obereder, Marketing-Entrepreneur

Events wie die BlockShow in Berlin zeigen, dass sich Blockchain und Kryptowährungen auch in Deutschland etablieren. Lothar Skorupka, Financial Manager von Lisk, geht sogar noch weiter: "Man kann sagen, Berlin ist das Zentrum Europas für Blockchain." Die Szene habe sich seit 2012 stetig aufgebaut, mittlerweile gebe es unzählige Start-Ups in der Hauptstadt. Dem stimmt auch Christopher Obereder zu. Er ist Marketing-Entrepreneur und einer der "Forbes 30 under 30 Europe". Der Deutsche hat früher im Silicon Valley gearbeitet, jetzt verschlägt es ihn wegen des Krypto-Trends zurück in die Heimat. In den USA läuft die Branche schleppend, denn die staatlichen Regelungen erschweren dort das Gründen von Krypto-Start-Ups. "Wenn du in der Blockchain-Branche tätig sein willst, dann ist Amerika der letzte Ort, wo du sein willst." Das sei gut für Europa. "Wir sind jetzt am Nabel der Zeit", meint der 26-Jährige.