Ursula von der Leyen bei der Haushaltsdebatte im EU-Parlament.

Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

Trotz einer Milliardenlücke in der EU-Kasse infolge des Brexits besteht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf höhere Ausgaben gegen die Klimakrise. Sie werde kein Budget akzeptieren, das nicht 25 Prozent aller Mittel für den Klimaschutz aufwende, sagte sie im Europaparlament. Sonst sei die Klimawende nicht zu schaffen.



Großbritanniens EU-Austritt verursache laut von der Leyen in den nächsten Jahren eine Milliardenlücke in der EU-Kasse. Im Finanzrahmen 2021 bis 2027 seien es "etwa 75 Milliarden Euro weniger".