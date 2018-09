Wähler bei der Kommunalwahl im syrischen Damaskus Quelle: ap

In einer weitgehend symbolischen Abstimmung sind Millionen Syrer zur ersten Kommunalwahl in dem Bürgerkriegsland seit sechs Jahren aufgerufen. Etwa 40.000 Kandidaten hatten sich für die mehr als 18.000 Sitze in Gemeinderäten beworben, wie die Behörden bekanntgaben.



Die Wahl kann in einigen Teilen des Landes nicht stattfinden. Dazu gehören unter anderem die kurdische Provinz Al-Rakka und die Rebellenhochburg Idlib. Präsident Baschar al-Assad will mit der Abstimmung Normalität signalisieren.