New South Wales rief in der vergangenen Woche erneut den Notstand aus. In dieser Woche sind geringere Temperaturen vorhergesagt. "Wir müssen im Kopf behalten, dass wir bis Januar oder Februar keinen Regen erwarten, der einen bedeutsamen Unterschied macht", warnt Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons. In der vergangenen Woche hatte Australien nach Angaben des Wetteramts seine heißesten Tage seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt, am Mittwoch lag die landesweite Durchschnittstemperatur bei 41,9 Grad, am Donnerstag bei 41 Grad.