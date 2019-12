Feuerwerk über Sydney beim Jahreswechsel 2018/19.

Quelle: Brendan Esposito/AAP/dpa/Archivbild vom 31.12.2018

Sydney will trotz der Buschbrände in der Neujahrsnacht ein Feuerwerk veranstalten. Dies solle das Durchhaltevermögen Australiens demonstrieren, sagte Premierminister Scott Morrison. Im Katastrophenfall kann das Feuerwerk nach Behördenangaben aber abgesagt werden.



Die nördlich von Sydney und in anderen Teilen Australiens wütenden Busch- und Waldbrände könnten sich angesichts hoher Lufttemperaturen noch verschlimmern. Für Dienstag werden für die westlichen Vororte von Sydney 44 Grad Celsius vorhergesagt.