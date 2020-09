Ein A320-Passagierflugzeug im Airbu-Werk in Tianjin. Archivbild

Quelle: Rolex Dela Pena/EPA/dpa

Der Flugzeugbauer Airbus fährt die Endmontage in seinem Werk in China trotz der Coronavirus-Epidemie schrittweise wieder hoch. Die chinesischen Behörden hätten dem Unternehmen die entsprechenden Genehmigungen für das Werk in Tianjin erteilt, teilte Airbus mit.



Dabei würden alle geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften erfüllt. Dies habe weiterhin höchste Priorität. Airbus fertigt in Tianjin vor allem Mittelstreckenjets der A320-Reihe für den chinesischen Markt.