Der CDU-Parteitag ist für den 25. April in Berlin geplant.

Die CDU hält an dem Ende April geplanten Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden fest - trotz der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Alle Vorbereitungen für das Treffen der 1.001 Delegierten am 25. April in Berlin gingen normal weiter, erfuhr die dpa aus der Partei.



Zu dem Parteitag werden auch zahlreiche Journalisten und weitere Gäste erwartet, so dass weit mehr als 1.000 Menschen zusammenkommen dürften.