Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist ebenso wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) davon überzeugt, dass die Große Koalition nicht am Konflikt um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zerbrechen wird.



"Das, was die Kanzlerin gestern zur Arbeit der Koalition gesagt hat, ist exakt meine Meinung. Die Koalition wird weiterarbeiten", sagte der CSU-Vorsitzende vor Beginn des CSU-Parteitags in München. Wie der Streit gelöst werden könnte, dazu sagte Seehofer auf Nachfrage aber nichts.