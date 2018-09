Auch 2017 gab es wieder Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte bleiben laut einem Bericht der "Frankfurter Rundschau" in Deutschland weiter ein Problem. Die Zahl solcher Straftaten sei aber im Vergleich zu den beiden Vorjahren deutlich zurückgegangen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf das Bundeskriminalamt (BKA).



Demnach zählte das BKA in diesem Jahr bis Mitte Dezember 264 solcher Straftaten. In 251 Fällen macht das BKA demnach rechtsextreme Täter verantwortlich. 2016 gab es noch 995 Angriffe, 2015 sogar 1031.