Autobauer zahlen ihren Mitarbeitern dieses Jahr hohe Prämien. Arc Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Trotz Diesel-Debatte: Autobauer Porsche und BMW haben in diesem Jahr gute Bilanzen vorgelegt und lassen ihre Mitarbeiter in Form von Prämien daran teilhaben. Beim Stuttgarter Sportwagenhersteller sind es 9.656 Euro zusätzlich, wie das Unternehmen mitteilte.



Die BMW-Mitarbeiter in Deutschland erhalten im Schnitt 9.500 Euro Erfolgsbeteiligung. Auch der Technologiekonzern Bosch zahlt den höchsten Bonus der Unternehmensgeschichte. Durchschnittlich bekommt jeder 54 Prozent seines Monatsgehalts.