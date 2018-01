In Stuttgart drohen Fahrverbote für alte Diesel-Autos. An diesem Freitag (28.7.) will das Verwaltungsgericht Stuttgart über eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das Land und den neuen Luftreinhalteplan für Stuttgart entscheiden. Bei der mündlichen Verhandlung vor einer Woche dämpfte der Vorsitzende Richter allerdings Hoffnungen der Landesregierung, mit Nachrüstungen von Diesel-Autos um Fahrverbote in Stuttgart herumzukommen.