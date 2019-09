Britische Polizisten überführen kriminelle Drillinge. Symbolbild

Trotz Problemen bei der Zuordnung ihrer DNA sind eineiige Drillinge in Großbritannien nach einem vereiteltem, illegalem Waffengeschäft verurteilt worden. Auf einer Waffe waren DNA-Spuren gefunden worden, die zu jedem der Brüder passten, wie die Agentur PA berichtete.



Allerdings konnten die Ermittler aufgrund des so gut wie identischen Erbguts der Drillinge zunächst nicht feststellen, zu wem die DNA gehörte. Erst durch weitere Ermittlungen stellten Ermittler fest, dass alle drei in das Geschäft verwickelt waren.