Das Treffen zwischen Trump und Kim droht zu platzen. Quelle: Ahn Young-Joon/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will im Streit mit Nordkorea um dessen Atomprogramm auf einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bestehen. Trump reagierte damit auf Drohungen aus Nordkorea, das für 12. Juni in Singapur geplante Gipfeltreffen zwischen ihm und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un abzusagen.



Eine offizielle Note aus Nordkorea gebe es nicht. "Wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gehört", sagte Trump. Hintergrund des Ärgers in Nordkorea sind US-Militärmanöver mit Südkorea.