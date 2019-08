Die so genannten temperierten Wälder bestehen aus Laub- oder Laubmischwald und sind die vorherrschende Waldform in den gemäßigten Breiten, also auch bei uns in Mitteleuropa. Sie wachsen in Regionen mit ausgeprägten Jahreszeiten, in denen die Wachstumsperiode mindestens vier Monate andauert.



Ohne Eingriff des Menschen wären Deutschland und weite Teile Mitteleuropas fast vollständig von Wald bedeckt. Doch durch den enormen Siedlungsdruck in den Industrieländern der gemäßigten Breiten sind viele temperierte Wälder bereits verschwunden.



Die verbliebenen Flächen unterscheiden sich oft stark von den ursprünglichen Wäldern, denn bei der Wiederaufforstung stehen meist wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund. Bevorzugt werden dabei schnell wachsende, gut zu verarbeitende Holzarten wie Fichten und Kiefern. Doch nur ein naturnaher Wald kann den charakteristischen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum bieten.

Bildquelle: mev