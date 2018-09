Recep Tayyip Erdogan sprach bei der Eröffnung der Ditib-Moschee. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hält seinen ersten Staatsbesuch in Deutschland für gelungen. Die Reise habe die deutsch-türkische Freundschaft vertieft, sagte er bei der Eröffnung der großen Ditib-Moschee in Köln. Mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe er "wichtige Themen ehrlich besprochen".



Es hatte aber auch Eklats gegeben. Beim Staatsbankett etwa hatte Erdogan Kritik an seiner Menschenrechtspolitik zurückgewiesen und selbst getadelt.