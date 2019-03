Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban in Brüssel. Archivbild

Quelle: Dominique Hommel/European Parliament/dpa

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat nur wenige Tage nach der Aussetzung der Mitgliedschaft seiner Fidesz-Partei in der Europäischen Volkspartei (EVP) erneut die EU angegriffen. "Die Brüsseler Politiker leben in einer Blase", sagte Orban im staatlichen Rundfunk. Sie bildeten eine "Bürokraten-Elite".



Orban forderte seine Zuhörer auf, bei der Europawahl im Mai seine Partei zu wählen, um "den Brüsselern zu zeigen, dass in Ungarn das geschieht, was die ungarischen Menschen wollen".